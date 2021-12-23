僅獲普通口罩 家屬促承辦商交代 疑中沼氣毒 兩工人墮井亡

■死者遺屬在醫院外痛哭。

■姓趙死者借錢為內地父親治病，至今仍未還清欠債。

近年地盤落井意外頻生，昨天赤鱲角工地一污水井又發生奪命工傷！兩名喉管工人在污水井工作時，疑吸入沼氣，從高處墮下，經搶救後不治，兩個家庭破碎，遺下妻兒孤苦。三名地面工人見狀欲施救，疑吸入沼氣不適，情況嚴重。據悉，兩名死者僅配備一般口罩，家屬促承辦商交代。昨早九時許，機場駿群路與東岸路交界地盤發生工業意外，三十八歲姓趙及三十四歲姓樊的工人喪命。據悉，當時五名工人在地盤工作，趙男與樊男進入約四米深的污水井內檢查，並打開一處污水閥，突然大量疑似沼氣隨污水溢出，二人吸入後昏倒，從高處墮下，倒臥井底。三同事施救吸沼氣不適三名在地面的工人見狀，欲向二人施救，但氣體一湧而至，三人懷疑吸入沼氣，同感不適，只能退下，報案救助。消防員接報到場，救出被困的趙男與樊男，惟經送院搶救後，證實返魂乏術；另三人情況亦嚴重。有死者家屬得悉噩耗，傷心嚎啕大哭，促承辦商交代。有家屬指，當時死者「只戴口罩，連氧氣筒都無帶」，批評安全裝備不足。機場管理局指，對於事件深感難過，並對家屬致以深切慰問，局方及承辦商會盡快聯絡工人家屬，提供支援及協助，又強調整項工程展開前，承辦商已就相關工序進行風險評估及進行相關測試。傷亡權益會：業界警覺不足勞工處發言人表示，將向承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該污水井內進行渠務工程工作，直至處方信納他們已採取措施消除有關危害，才可復工。工業傷亡權益會（工權會）總幹事蕭倩文接受本報查詢時指，上月下旬小濠灣污水處理廠發生女工墮沙井死亡事件，昨天又發生污水井奪命工傷，反映業界警覺性不足，認為勞工處及承辦商等人士要加強巡查及監管。她指，地下井工作會遇上多種潛在危險，包括沼氣及遇溺等，工人必須佩戴防護面罩及安全帶等裝備，並配備氣體監測儀器。她指，如果工作時，僱主未有提供足夠防護裝備，工人宜拒絕開工。