林鄭月娥赴京作任內最後一次述職 習近平：新選舉制取得成功 體現港人當家作主民主權利

特首林鄭月娥赴京作其任內最後一次述職，她昨午獲國家主席習近平接見。習近平表示，在新選舉制度下，選委會和立法會選舉都取得成功，體現港人當家作主的民主權利。國家主席習近平昨午在中南海瀛台接見林鄭，習近平身穿黑色西裝配深藍色領帶；林鄭穿淺粉紅色旗袍配淺紫色外套。兩人首先合照，未有握手，其後就座。習近平先問︰「昨天到（北京）的？」林鄭回答：「前天晚上到。」習近平表示，在新選舉制度下，選委會選舉和立法會選舉先後舉行，都取得了成功，廣大香港同胞當家作主的民主權利得到體現，「愛國者治港」原則得到落實，社會各階層、各界別廣泛均衡參與的政治格局得到確立，時間證明新選舉制度符合「一國兩制」原則，符合香港實際，為確保「一國兩制」行穩致遠，確保香港長期繁榮穩定提供了制度支撐，是一套好制度。習指出，香港回歸祖國二十多年不平凡的歷程，充份證明實行「一國兩制」，有利於維護國家、香港和廣大香港同胞的根本利益，中央將繼續堅定不移貫徹「一國兩制」方針，堅信隨著時間深入和制度體系完善，「一國兩制」的優越性將進一步彰顯，廣大香港同胞一定能弘揚愛國愛港的光榮傳統，與全國各族人民攜手並肩，實現中華民族偉大復興。林鄭：會繼續努力爭取早日通關習亦指，一年來，香港由亂到治的局面不斷鞏固，局勢不斷向好發展，新冠肺炎疫情防控成效明顯，經濟逐步復甦，社會保持安定。特區政府依照全國人大有關決定和常委會有關立法，對香港選舉制度作出系統性修改完善，推動符合香港實際的民主發展；堅決執行《香港國安法》，採取積極措施推動特區融入國家發展大局，中央對特區政府的工作充份肯定。林鄭述職後會見傳媒，她指，二○二一年是對香港非常重要的一年，貫徹落實了「一國兩制」方針，包括切實執行《香港國安法》及完善選舉制度。就市民最關心的通關問題，林鄭說，已向兩位國家領導人反映何時與內地通關，雖未能獲確實答覆，但兩人同意香港過去一年防控疫情有成效，特區政府會繼續努力爭取早日通關。被問及是否以特首身份去做好明年三月的特首選舉，林鄭回應指，會一直擔任第五任的行政長官至明年六月三十日，故在這段時間所有在香港發生、要由特首處理的事，都由其本人處理，未有回應會否競逐連任。她今天會結束四日述職行程，返回香港。