李克強：全力支持特區施政

特首林鄭月娥昨早在中南海紫光閣獲國務院總理李克強接見。李克強表示，今年以來，林鄭月娥帶領特區政府穩健施政，有效的防控疫情，促進經濟恢復，中央政府充份肯定她和特區政府的工作，中央將繼續全面貫徹「一國兩制」、「港人治港」與高度自治的方針，完善特別行政區與《憲法》和《基本法》相關的義務和職責，全力支持特別行政區及行政長官施政。李克強稱，中央全力支持香港經濟發展、支持香港國際金融中心、貿易中心、航運中心的定位，也希望香港會直接對接國家的發展戰略，為香港發展提供更為廣闊的空間，為國家改革開放以及中央構建發展的新格局助力。他希望特區政府繼續防控好疫情，促進經濟恢復，着力改善民生，讓香港廣大市民有更多的「獲得感」。林鄭稱，非常感謝總理對特區政府工作的肯定。她指，一月透過視頻述職時，香港仍處於第四波疫情，但目前香港兩個半月以來沒有本地個案。