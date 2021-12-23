司機未鎖好尾門 十隻燒鵝跌出車
僅獲普通口罩 家屬促承辦商交代 疑中沼氣毒 兩工人墮井亡
近年地盤落井意外頻生，昨天赤鱲角工地一污水井又發生奪命工傷！兩名喉管工人在污水井工作時，疑吸入沼氣，從高處墮下，經搶救後不治，兩個家庭破碎，遺下妻兒孤苦。三名地面工人見狀欲施救，疑吸入沼氣不適，情況嚴...
2021-12-23
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藝人網紅面臨大整頓 須主動糾正涉稅問題
北京、廣東、上海及浙江稅務局相繼發佈通告，要求明星藝人、網絡主播等社會公眾人物，嚴格遵守稅法規定，主動報告和糾正涉稅問題，警告依法納稅是每一個公民應盡的義務。而當紅網絡主播的稅務問題持續發酵，被網民稱...
2021-12-23
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內地元宇宙商標 餐廳等企業搶註冊
元宇宙在內地引發風潮，相關商標註冊已經超過五千宗，其中不乏科技大廠、汽車、娛樂產業。然而，在一眾註冊機構中，不乏餐飲業、清潔用品相關企業，引發質疑。 《21世紀經濟報道》根據企業調查網站發現，百度、阿...
2021-12-23
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屋苑紛錄議價成交個案
據《星島地產網》報道，二手市場用家主導，頻錄減價成交。屯門大興花園高層單位，面積419方呎，以532萬元沽出，買家為區內上車客。土瓜灣新晉住宅「喜點」頂層一房戶，以788萬元成交，買家亦是上車客。喜點...
2021-12-23
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惠譽料人幣明年或跌見6.7
儘管人民幣匯價仍然堅挺，但評級機構惠譽卻看淡人民幣走勢，認為明年將轉弱，或跌至6.7兌1美元，主要由於中國貨品的外部需求疲軟，及中美貨幣政策立場的分化趨勢將支撐美元。惠譽指出，人民幣自去年5月於疫情早期階段觸及低點以來，人民幣一直在穩步上漲，近期人民幣更無視美元升勢而持續走強。中國當局對人民幣升值愈感不安，最近亦加大了遏制人民幣強勢的力度，包括上調外幣存款準備金率，並在11月增加了人民銀行的外匯淨購量。然而，惠譽認為未來數月有兩大因素將令人民幣走軟。首先是內地經常帳盈餘開始收窄，因中國貨品的外部需求應會減弱，故料盈餘將進一步下降。惠譽預期到2022年底，人民幣將從目前的6....
2021-12-23
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PSV青訓歸位展翅 燕襲伊高斯
燕豪芬左翼加普今季全面爆發，十二場荷甲貢獻五入球八助攻，惟近期改踢其他位置發揮略嫌不穩。今晚聯賽主場迎戰伊高斯，適逢中鋒卡路士雲尼斯奧斯重拾狀態，加普勢重返最熟悉的左翼位置，合力領軍大破近六次聯賽交手失十七球的伊高斯，續居榜首過年，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（香港時間周五凌晨1:45開賽） 身為燕豪芬青訓產品，廿二歲的加普一八年夏天已獲提拔升上一隊，翌年上陣廿五場聯賽交出入球和助攻各七，上季卻受膝傷影響水準大失。此子今季一度再受膝傷困擾，但至今十二場荷甲已經貢獻五入球八助攻，舒密特盛讚：「他是陣中重要一員。」改踢中鋒表現失色然而，加普最近各賽事五場獨取兩入球一助攻...
2021-12-23
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聖誕大餐│平貴Tea Set推介 離地過千歎俄羅斯魚子醬 200蚊食酒店18克燕窩
聖誕節快到，大家想好去哪裏慶祝沒有？今次為大家介紹2個特色下午茶，分別是離地價的魚子醬主題及一個超便宜的燕窩鮮果主題的下午茶。大家可跟預算和喜好選擇。聖誕俄羅斯魚子醬下午茶REIGN Caviar位於...
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冠名贊助《月老》首映禮 茶木驚喜活動美食優惠浪接浪
主打地道台灣美食的台式休閒餐廳「茶木」即將邁向10周年紀念，適逢台灣著名導演九把刀執導的電影《月老》上映，由茶木冠名贊助的《月老》首映禮於12月17日晚假銅鑼灣翡翠明珠廣場Cinema City JP...
2021-12-23
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社論——設監工職位 防沙井變死亡陷阱
一個月內，本港發生兩宗地下井奪命工業意外，反映部份地盤的安全監管鬆弛，要保障工人性命，工人本身、承建商、工會和相關部門都要深切檢討，以防地下井變成死亡陷阱。設立井務安全管工，大有必要。上月下旬小蠔灣渠務署污水處理廠發生工業意外，三名工人在沙井內工作吸入沼氣暈眩，另一工人為救人，失足墮井喪生。昨天，赤鱲角工地又發生污水井奪命事故，兩名男工墮污水井昏迷，送院後不治，另三人情況嚴重。初步調查顯示，井內冒出沼氣，兩名死者只戴上普通口罩。兩宗致死工業意外，表面看來，現場安全管理疏漏不全，有人未有足夠裝備便下井，有人沒戴上安全帶，以致失足致死。沙井會冒出沼氣，工人必須有足夠的防毒面具保...
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蔡約翰羅富全打成平手 苗禮德包辦第三口孖寶 莫雷拉四W封王
昨晚莫雷拉憑容廄「又享耆成」、苗廄「高瞻遠矚」、蔡廄「焱焱元帥」和時廄「戰熊三千」四W，並於第七場賽後提前成為騎師王，而「戰熊三千」是霍利時在港的告別頭馬。至於蔡約翰另贏「過河勁卒」，與憑「幸運旅程」...
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