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司機未鎖好尾門 十隻燒鵝跌出車

2021-12-23 列印
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　　一名客貨車司機疑未鎖好尾門，近十隻燒鵝隨即散落，形成燒鵝公路，令人垂涎三尺，不過涉事司機駛離數十米，驚覺尾門大開，落車查看，並將「飛甩」燒鵝帶回車上（圖）。根據網片所見，事發為昨早六時許，一輛載有燒鵝的客貨車疑未有鎖好車尾箱，開車時車門突然緩緩彈開，一盤盤燒鵝傾瀉而下，當時客貨車仍亮着危險警告燈。直到車輛駛離數十米，司機才驚悉尾門大開，因而落車查看究竟，發現逾十隻燒鵝散落路面，即將燒鵝拾回，放上車內。有關片段引起網民熱議，笑言「跌得好整齊、啲鵝冇飛出嚟」、「新鮮走地燒鵝」。

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