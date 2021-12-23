需放假或無薪假 合約期滿仍未打針即解約 未打針教職員中大下月禁入

中文大學加強防範新冠病毒殺入校園，由下個月起，未打針的教職員不准進校，而到合約期滿仍未打針者，更將會不獲續約。中大向教職員發電郵，下學期起（即下月十日）沒有接種疫苗或未能提供檢測證明的教職員，其「中大通」智能卡會失效，不能進入校園及部分設施。未打針的教職員要放年假或無薪假，直至他們完成接種，如果到合約期滿仍未打針則不獲續約。至於學生，如下學期尚未打針，並拒絕檢測，將被拒絕進入校園，他們只能選修極少數可能提供線上授課的課程，已選讀的所有面授課程將被取消。此外，醫管局公佈，下月四日起，未打針的醫管局員工必須每三日自費進行一次核酸測試，並於下年二月中起在轄下設施包括公立醫院及診所推行「疫苗氣泡」，此安排涵蓋所有醫管局員工。醫管局正研究有關執行細節，並會適時向員工及公眾公佈。何栢良倡推減稅「谷針」另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，推行「疫苗氣泡」是大勢所趨，市民要明白欲解決新冠肺炎，接種疫苗是唯一出路。他重申，支持「疫苗氣泡」，但批評政府畏首畏尾，未交代推動打針的時間表、誘因等，目前的限制措施已對市民生活造成很大影響，如不加大力度推行「疫苗氣泡」，會令所有人都付出代價。何亦建議，政府在六百萬人已打兩針時應放寬防疫措施，當六百五百萬或七百萬人以上已打針進一步放寬。他提及上周日免費乘車頗受市民歡迎，倡推出長者免費搭車、減稅等誘因「谷針」。