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內地增77宗確診 西安現社區傳播

2021-12-23 列印
　　內地前日新增七十七宗新冠確診病例，其中五十七宗為本土病例，廣東東莞佔兩宗、天津及廣西各佔一宗外，而陝西則佔五十三宗。陝西疾控中心指，西安在今輪疫情出現隱匿性傳播，在封控區之外發現病例，已經出現社區傳播，當地今日將啟動新一輪全員核酸檢測。
　　陝西疫情繼續升溫，當地新增的五十三宗個案中，除了一宗在咸陽市，其餘五十二宗都在省會西安。當地周三下午公布，全市實施封閉管制，全體市民「非必要不離市」，非生活必需場所暫時停業，全市小區及單位實行封閉式管理，市民每戶家庭每兩日可指派一名家庭成員外出採購生活物資。
　　西安市疫情防控指揮部辦公室副主任、市政府副秘書長張峰虎昨指，是次發生的本土疫情經基因測序為Delta變種毒株引起。同時，西安計劃今日啟動新一輪全員核酸檢測。

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