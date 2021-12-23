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美股中段升80點

2021-12-23 列印
　　臨近聖誕新年長假期，市場缺乏焦點，外圍股市窄幅上落。杜指中段報三五五七三點，升八十點；納指則報一五三八三點，升四十二點。滙控美國預託證券價格見四十六點一三港元，升零點四三港元；騰訊則見四百四十四點五六港元，升一點五六港元。

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