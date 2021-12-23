Omicron大舉攻港 兩日15宗輸入病例

變種新冠病毒Omicron透過入境人士，強攻香港。昨天本港新增七宗Omicron輸入病例，連同前天八宗Omicron輸入個案，兩日內共錄得十五宗。新增的七宗Omicron輸入個案，為六男一女，年齡介乎二十九至六十一歲，其中四宗於抵港時在機場的檢測確診，三宗在檢疫期間確診。截止昨天為止，香港共錄得三十四宗Omicron輸入個案。為加強外防輸入，衞生防護中心指出，Omicron病人入住的指定檢疫酒店，中心會安排與Omicron個案入住相鄰和對面房間的住客，每天檢測，直至該病人離開酒店後的第七日；在同一時段曾與Omicron個案入住相鄰和對面房間但已完成強制檢疫的住客，中心會要求他們盡快於社區接受額外檢測，並建議他們應避免聚會，直至完成七天的額外監測期。加強檢疫人士檢測另外，本港昨天亦錄得七宗新增輸入新冠肺炎個案，均帶有變異病毒株，全部人已接種疫苗，包括一名外傭和機組人員。患者來港前分別曾到訪英國、菲律賓、肯尼亞、摩洛哥、美國、英國、瑞士及法國。其中一名六十一歲男病人和一名五十八歲女病人，於本月二日離港前往英國，周一抵港，在機場的檢測呈陽性。兩人CT值同樣少於二十。政府將他們潛伏期在港曾居住的元朗金碧花園三座納入制檢公告。因應早前一宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處十一個指明地方的人士要再次進行檢測，包括國泰城、海港城city’super、旺角富達大廈大家樂。