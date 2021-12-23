【華永會辦中小學生創藝比賽 最踴躍參與學校/團體可獲生命敎育講座】

華永會推廣慈善工作已超過30年，累計捐獻超過港幣十億元，近年更積極向青少年推動生命教育。今年，華永會更舉辦「正向創藝 閃耀人生」比賽，讓小一至中六學生參加，比賽現正接受報名，費用全免。比賽誠邀心理學家陳頌恩博士作顧問，以幸福感為主題的故事-「閃耀的星星」，協助學生認識正向心理學。透過填色及繪畫創意藝術比賽，給予同學思考及創造空間，提升同學的正向情緒、正向關係及生命意義。書法比賽強調孝道及善行的重要性，並透過訂立目標完成比賽，讓同學從比賽中學習正向價值觀。透過將「閃耀的星星」故事融入「正向創藝 閃耀人生」比賽，華永會期望同學能學習如何互愛互助、面對逆境，珍惜與親友的關係，體會人生的真善美，建立更閃亮和燦爛的人生。比賽分為四個項目，供全港中小學生免費參與：類別 比賽項目小一至小六 硬筆書法、填色比賽中一至中六 毛筆書法、繪畫比賽各組別均設冠、亞、季軍及優異獎。繪畫比賽更設特獎，獲選作品之創作元素有機會於華永會設施內以壁畫形式展示。比賽獎項非常豐富，中學及小學組合共有73個獎項，以上獎項的得獎者最高可獲港幣$3,000獎學金、獎盃及獎狀。所有參賽者更可免費申請參與證書乙張。為鼓勵學校及團體積極參與，學校或團體可收集所有學生的參賽作品統一遞交。比賽更設最踴躍參與學校/團體獎，遞交最多作品的首三間中學/團體及首三間小學/團體，可獲得由華永會分別安排的「正向．生命敎育講座」乙場，由資深心理學家向老師、社工和家長分享怎樣協助孩子們認識正向心理學，以及培養正向思維，積極面對人生。比賽由即日起至2022年1月21日接受報名。詳情：https://www.competition.bmcpc-shine.org.hk/查詢：3752 2308