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「冬雷」跨部門執法 打擊非法加油站

2021-12-23 列印
　　消防於前日至昨日聯同警務處及海關，進行代號「冬雷」的跨部門聯合執法行動，打擊遍及港九新界各區的非法加油行動，搗破十三個非法加油站，檢獲五點二萬升柴油。今次全港性打擊非法加油活動，是動員最多、打擊地點最大規模，檢獲的柴油數量亦是單一行動中最多。
　　消防表示，搗破的十三個非法加油站中，其中十個位於新界區、兩個位於九龍區、其餘則為港島區。行動中消防檢獲五點二萬升柴油、十部油缸車、三部儲有柴油的輕型貨車及大量入油工具，市值九十萬元。至於被捕的十九人，將以違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（一般）規例》等作檢控。


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