儘管人民幣匯價仍然堅挺，但評級機構惠譽卻看淡人民幣走勢，認為明年將轉弱，或跌至6.7兌1美元，主要由於中國貨品的外部需求疲軟，及中美貨幣政策立場的分化趨勢將支撐美元。惠譽指出，人民幣自去年5月於疫情早期階段觸及低點以來，人民幣一直在穩步上漲，近期人民幣更無視美元升勢而持續走強。中國當局對人民幣升值愈感不安，最近亦加大了遏制人民幣強勢的力度，包括上調外幣存款準備金率，並在11月增加了人民銀行的外匯淨購量。然而，惠譽認為未來數月有兩大因素將令人民幣走軟。首先是內地經常帳盈餘開始收窄，因中國貨品的外部需求應會減弱，故料盈餘將進一步下降。惠譽預期到2022年底，人民幣將從目前的6....

2021-12-23