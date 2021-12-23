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警採購三輛新水炮車

2021-12-23 列印
■警方多次出動「人群管理特別用途車」（俗稱水炮車）執法。
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　　前年爆發反修例示威，警方多次出動「人群管理特別用途車」（俗稱水炮車）執法。警方回覆傳媒查詢，指為應對日趨複雜社會環境所帶來的挑戰，警隊已經額外採購三輛較小型水炮車，車輛已運到香港。警方有嚴謹的武力使用守則，只會使用最低程度武力執法。
　　據了解，警方新採購的三輛國產「水炮車」體型較小，適合本地橫街窄巷出動，計及早年引入的三輛歐洲水炮車，警方將有六輛水炮車調配。警方指會要求所有操作人員必須接受相關的駕駛、操作及安全訓練，並嚴格遵守相關守則及指引，使人員安全和有效地操作車輛。

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