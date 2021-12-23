何詩蓓勉勵治療 為病童送聖誕祝福

本周六便是聖誕節，多名出戰奧運的港隊運動員拍片，為兒童醫院的病童送上聖誕祝福，包括剛於世錦賽奪得二百米及一百米自由泳金牌，獲選為今屆最佳女泳手的「女飛魚」何詩蓓，各人冀用運動員永不放棄的精神，勉勵病童勇敢面對治療。何詩蓓片段中戴上聖誕帽，讓病童感受聖誕節的氣氛，「我在這裏想鼓勵大家，即使將來遇到甚麼困難，我們亦會勇敢面對。」羽毛球運動員鄧俊文指明白小朋友的治療過程，與他的訓練和比賽一樣不容易，他說不開心時會聽歌及看電影，希望與小朋友一起努力，一起加油。羽毛球「一哥」伍家朗稱讚醫院內小朋友非常勇敢，積極面對漫長及辛苦的治療。香港劍擊代表吳諾弘希望他們繼續努力加油。