  • 2021年12月23日 星期四
  • 22º
  • 67%
熱門： 名牌袋國殤之柱李靚蕾王力宏唐詩詠

日報新聞 > 港聞

20直選立會議員：選舉非常激烈

2021-12-23 列印
■二十名地區直選當選人昨會見傳媒。
Previous Next

　　新一屆立法會有二十人經地區直選產生，民建聯陳克勤代表眾人發表共同聲明，形容今次選舉非常激烈，對於有些人批評選舉，等同侮辱過百萬名選民。
　　二十名地區直選當選人昨會見傳媒，陳克勤指所有參選人士在政治、經濟、民生理念都有不同；對政改步伐和方式的看法不同。工聯會吳秋北認為，不要再用標籤是否建制派。專業動力林素蔚則強調是「貼地民生派」，會持開放態度與各黨合作。
　　實政圓桌田北辰則認為，未來需要爭取高投票率，他又提到有些所謂「自己人」已知可高票當選，仍要為做「票王」而扣帽子、玩泥漿摔角，呼籲所有當選議員切記「對事不對人」。
　　民建聯周浩鼎指「過咗去嘅事就過咗去」，希望未來聚焦向前望。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd