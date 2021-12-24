涉煽動「平安夜革命」 四人被捕

平安夜，竟有激進份子暗中策動生事，在網上鼓吹「平安夜革命」，煽動他人在平安夜發動襲擊，作堵路等違法行為，破壞社會秩序，圖以暴力表達訴求。警方火速執法，昨天拘捕四人，涉嫌「煽惑他人參與未經批准集結」、「煽惑他人刑事毀壞」等罪。網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌指出，自一九年六月起，有激進份子利用互聯網散播暴力及仇恨，企圖分化社會、造成恐慌。臨近節日，有不法份子在社交媒體及通訊平台發表煽惑他人犯法的言論，企圖煽惑他人破壞公眾安寧，作出佔領導路、破壞商店，以及襲擊警務人員等行為。警方經調查，昨日在沙田、油麻地、天水圍、元朗拘捕四名年齡介乎二十二歲至五十二歲中國籍男子，被捕人均不約而同鼓吹市民參與「平安夜」的非法集結活動，分別干犯「煽惑他人參與未經批准集結」、「煽惑他人刑事毀壞」及「煽惑他人有意圖造成身體嚴重傷害」的罪行。據了解，涉案帖文的字眼包括「平安夜革命」、「毀滅」、「裝修」、「革命需全民體驗」、「孤狼變群狼」等，並鼓吹他人自行研發工具阻礙警方執法。警方譴責任何人濫用互聯網煽惑他人作出非法行為，又重申互聯網不是無法可依之地，希望市民不要輕視無視發表言論之後的法律責任。