■K11 Musea外的海濱長廊亦設有十三米高、由聖誕掛飾球疊成的Cartier聖誕樹，市民打卡時更可拍下維港夜景，非常浪漫。

■天文台預料聖誕節過後，氣溫會驟降，周日Boxing Day「拆禮物日」最低跌至十一度。

明天是聖誕佳節，各區佳節佈置出場，節日氣氛濃厚，最搶眼莫過於逾十米高的數棵大聖誕樹，其中位於西九文化區藝術公園中高二十米高的巨聖誕樹，不同角度看都十分宏偉，打卡適合不過。大家未來數天外出遊玩，記緊加衣，因為天文台預料聖誕節過後，氣溫會驟降，周日Boxing Day「拆禮物日」最低跌至十一度，周一再降至九度，或成為十一年來最寒冷的拆禮物日。每年聖誕節，市民會特意走訪各區的聖誕樹拍照留念。今年旅發局在西九文化區藝術公園豎立全港最高的聖誕樹，逾六層樓高的「七彩幻變聖誕樹」高二十米，市民除了可以與聖誕樹合照，亦可到歐陸夢幻小屋打卡，體驗歐遊感覺。至於K11 Musea外的海濱長廊亦設有十三米高、由聖誕掛飾球疊成的Cartier聖誕樹，市民打卡時更可拍下維港夜景，非常浪漫。中環大館亦豎立了十二米的巨型愛心聖誕樹，掛上為義賣活動推出的限量掛飾，在夜裏閃爍繽紛的光芒，市民除了打卡，亦可欣賞同精采的馬戲表演。而灣仔利東街的十米聖誕樹亦不容錯過，除了指定時間有飄雪效果，整條利東街亦佈滿十二位迪士尼公主皇冠圖騰燈飾，中庭更有一組五米高、以迪士尼公主為主題的3D幻彩裝置，令大家恍如置身童話故事般，非常浪漫唯美，無論一家大小、還是情侶朋友去打卡，都非常適合。九巴港鐵加開服務班次為配合市民出行，九巴將於今日、明日及除夕，加強七十八條巴士路線服務。雖然港鐵今日不提供通宵列車服務，但八條港鐵路線將會在下午會加強服務班次，港島線、荃灣線、觀塘線、東鐵線（紅磡至上水）及屯馬線於明日至下周一加強服務。中環蘭桂坊一帶下午兩時起至明日上午五時將實施封路安排。康文署亦指，尖沙咀一帶會因應情況實施人群管制措施，市民需留意現場指示。署方提醒市民，須遵守群組聚集規定，身處公眾地方時須一直佩戴口罩，署方將連同相關部門的執法隊伍，對亂拋垃圾、非法擺賣及蓄意破壞公共秩序等行為採取執法行動，違例者可被檢控。市民慶祝聖誕時，需注意保暖。天文台預料，今早最低氣溫約十八度，隨住一股強烈冬季季候風明日抵達廣東，隨後一兩日將顯著轉冷，風勢頗大及有幾陣雨，氣溫隨即驟降，連續三天的寒冷天氣，周日「拆禮物日」最低跌至為十一度，下周一更降至九度。上次相關氣溫紀錄是二○一○年的九點八度，今年或會刷新十一年以來最凍的「拆禮物日」。