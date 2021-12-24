12至17歲宜隔12周接種第二針 專家倡成人追打第三針

變種新冠病毒Omicron威脅全球，香港須加強抵禦。政府專家顧問建議本港成年人須打第三針疫苗，十八歲以上人士不論接種了科興或復必泰兩針後，都應打第三針，而第二針與第三針之間，最少相隔三至六個月。至於十二至十七歲青少年，亦可以打第二針，而兩針的區間不少於十二周。衞生署衞生防護中心轄下兩個科學委員會昨天開會，新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌指，參考本地及海外數據，加上Omicron變種病毒肆虐，強烈建議已接種兩針的成年市民，不論是打科興或復必泰，都可在打了第二針後，相隔六個月補打第三針。須到高危地區工作或升學的人，可提早於接種第二針後的三至六個月內，接種第三針。對於孕婦和正餵哺母乳的婦女，亦適合打第三針，但由於科興藥廠仍然將孕婦列為禁忌群組，所以並沒有孕婦的數據。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指，從美國、歐洲等地疫情可見，Omicron肆虐，小朋友是感染增長最快的群組，小童確診後的入院率增加兩成，多國都開始重視兒童注射疫苗。香港在九月時因應青少年接種疫苗或誘發心肌炎問題，要求十二至十七歲青少年只接種一劑復必泰，但審視最新形勢，決定只接種一劑疫苗的十二至十七歲人士，可接種第二劑，但接種間距應為至少十二星期。青少年宜注射大腿劉引述加拿大的數據解釋，如果兩針相隔二十一日，十八至二十四歲的男生，心肌炎的發生率是一萬宗之中有一宗，如果兩針區間延至五十六日或以上，發生率就減至一萬宗之中有零點一宗，故證明兩針之間的時間延長最少三個月，第二針心肌炎的風險將減少十分之一。青少年並在大腿位置注射，以減低患心肌炎的風險。另外，教育局表示，「疫苗氣泡」安排適用於官立學校及其教職員，即自明年二月中起，他們進入官立學校時須出示新冠疫苗接種證明。尚未接種第一劑疫苗的教職員周二起，須三日一檢。