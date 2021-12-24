香港與內地通關在即，香港疫情出現變化。一名六十四歲機場清潔工初步確診，列與輸入個案相關。患者曾與初步確診個案於同一時間身處洗手間內，中心懷疑病人帶有Omicron變異病毒株，正待確認。因應個案涉及變異病毒株，政府昨晚圍封患者居住的屯門兆禧苑安禧閣。個案涉及一名六十四歲男病人，居於屯門兆禧苑安禧閣，於香港國際機場擔任洗手間清潔員；曾接種兩劑疫苗。他於十二月二至二十日期間的十次檢測結果均呈陰性。他前日檢測結果呈初步陽性。病人樣本刺突蛋白基因涉及N501Y和T478K變異（L452R和E484K則呈陰性），現時懷疑病人帶有Omicron變異病毒株，但仍須進行全基因組測序以確認。病人近期沒有外遊，其工作主要於機場中場客運大樓指定禁區，一個供等待送院初步確診輸入個案專用的洗手間進行清潔及消毒工作，並曾與初步確診個案於同一時間身處洗手間內。初步調查顯示，病人可能在初步確診個案專用的洗手間工作期間感染。由於病人帶有變異病毒株，其居住的屯門兆禧苑安禧閣需強檢，並會增加於同一大廈居住或工作人士的強制檢測次數。新界西醫院聯網發言人表示，該名病人曾於十二月十三日到屯門湖康診所求診，並在本月十七日及二十日陪同另一名人士到屯門醫院臨牀腫瘤科專科門診診所覆診，其間有佩戴口罩，約一百名職員需要接受檢測。本港昨天新增兩宗輸入個案，都帶有N501Y變異病毒株，其中一人是機組人員。由於瓜德羅普島、根西島、聖馬丁（法屬）和委內瑞拉確認發現Omicron個案，政府周日凌晨零時起會將該等地區指明為A組指明地區。港大中大：打第三針可抗Omicron另外，港大醫學院及中大醫學院公佈一項聯合研究，發現曾接種兩劑復必泰疫苗的港人，在接種第三劑復必泰後，抗體水平足以抵抗Omicron；但三劑皆接種科興疫苗者則沒有足夠抗體水平抵抗Omicron。