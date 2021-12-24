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電視童星小廚神育成計劃 課程反應熱烈 現正加推

2021-12-24 列印
■小朋友在鏡頭面前，表現得有姿勢有實際。
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　　為了追逐童星夢，不少人自小學習唱歌、跳舞及演技等，但這並非成為童星的唯一方法。疫情下有更多時間在家煮食，如發現孩子常進入廚房，甚至想充當小助手，便知道孩子對烹飪感興趣，不妨報讀由煤氣烹飪中心專業廚藝導師主理的「全方位廚藝小廚神訓練班」，培育小朋友成為小廚神，在電視鏡頭面前展現廚藝。
•TVB將於最後一課到煤氣烹飪中心拍攝上課過程，並於TVB平台播放
•每一屆優勝學員將獲邀到TVB兒童節目亮相
　　「全方位廚藝小廚神訓練班」教授全方位廚藝才技，今次特別加推的「全方位廚藝小廚神訓練班」，未來童星們可學習中、法、日、韓多國菜式，以實習方式學習全方位廚藝才技，讓他們晉身成為家中大廚。
　　在最後一課，不僅由節目主持及家長進行考核並會向小朋友頒發證書，TVB更將於最後一課到煤氣烹飪中心拍攝上課過程，並於TVB平台播放，小朋友可在鏡頭面前展現學習成果。小朋友完成課程後，更有機會獲邀到TVB電視城進行拍攝，於TVB兒童節目亮相，隨時成為明日之星！
課程內容：
•第一課：【兒童餐桌禮儀班】 + 【造型烘焙】蝴蝶麵包 + 英式鬆餅配士多啤梨果jam
•第二課：【韓風美食】韓風卡邦尼炒年糕 + 五彩紫菜飯卷
•第三課：【港式茶餐廳】豬頸肉菜飯 + 星洲炒米
•第四課：【日系美食】日式漢堡扒 + 蛋包飯
•第五課：【法式宴客菜】法式蘑菇湯 + 法式烤雞配檸檬香草汁
立即報名：www.towngasfun.com/cooking-classes/little-chef2.html
煤氣烹飪中心資料
地址︰香港銅鑼灣利舞臺9樓
電話︰2576 1535
電郵︰towngas.cooking@towngas.com
網址︰www.towngascooking.com
（資料由客戶提供）■煤氣烹飪中心設有可配合兒童身高的Mia Cucina升降煮食檯，還有嵌入式煮食爐方便大小朋友使用。
■煤氣烹飪中心設有可配合兒童身高的Mia Cucina升降煮食檯，還有嵌入式煮食爐方便大小朋友使用。


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