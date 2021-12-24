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投稿攝影作品有機會贏取價值3000元獎品

2021-12-24 列印
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2020年至今，相信不少人都在翻看以往旅途中拍下的相片和短片，回憶美好時光。今年，香港中旅社再接再厲，推出《行攝天下2021》攝影及短片有獎比賽！題材不限，拍攝地點時間不限，所有旅途中拍攝的作品都無任歡迎！12月31日之前只要投稿，就有機會贏取價值高達3000元的旅遊現金券。熱愛旅遊和拍攝的您，萬勿錯過！
更多比賽詳情，請見中旅網活動專頁及中旅Facebook專頁。


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