變種新冠病毒Omicron快速蔓延，美國批准緊急使用輝瑞藥廠研發的新冠口服藥Paxlovid，成首款獲授權使用的居家治療新冠藥物。另外，美國有研究推算，美國明年首兩個月的確診總數恐達到一億四千萬宗。根據美國食品及藥物管理局的授權，新冠口服藥Paxlovid可用於治療輕至中度症狀的成年患者，以及十二歲及以上的高風險病人。輝瑞的臨牀試驗顯示，Paxlovid對於高風險病人，預防住院和死亡效率接近九成。而最新的實驗室數據亦顯示，藥物對Omicron保持效力。輝瑞表示，準備好在美國立即付運藥物，又預計明年可以把產量提高至一億二千萬個療程。美國政府早前已與輝瑞簽署合約，以每個療程五百三十美元的價格，折合約四千一百港元，訂購一千萬個療程的藥物。華盛頓大學醫學院的研究預計，在Omicron變異株蔓延下，美國下月底的單日確診會達到高峰，每日增加二百八十萬宗，明年首兩個月的確診總數恐達到一億四千萬宗。至於美國以外地區，研究推算下月底的高峰期全球每日會新增三千五百萬宗個案，未來兩個月的新病例達到三十億宗。世衞則強調，仍然未有足夠證據判斷Omicron的嚴重程度，需要保持警惕。京都現Omicron社區傳播此外，多國疫情持續嚴竣，日本京都府確診一宗Omicron的本土個案，患者是一名沒有旅遊史的二十多歲女子，判斷為社區傳播病例；當局又指臨近新年疫情最易擴散，呼籲民眾慎重考慮是否要回鄉或出行。西班牙單日錄得近五萬宗新增確診個案，創下新高，首相宣佈再度強制民眾在公眾場所必須戴上口罩。