黃廷方慈善基金谷針 98歲「老友記」中獎

信和集團旗下黃廷方慈善基金於本月初，抽出二百名年滿七十歲並已接種新冠疫苗的長者，各獲得價值一萬元的預付卡簽帳額。二百名得獎者當中，八十歲或以上長者佔約兩成，當中最年長的得獎者已九十八歲。基金日前向各位中獎「老友記」頒發獎品。基金亦為「全港社區抗疫連線」提供支援，透過「接種有福」長者健康計劃，贈送逾五萬個福袋予於公立醫院或流動接種站接種疫苗的長者，同時支援舉辦健康講座及提供有關的諮詢服務。食衞局局長陳肇始在頒獎儀式上表示，長者感染新冠病毒後更容易出現併發症和死亡，故長者需要盡快打針；亦有需要盡快打第三針，以減低患重症和死亡的風險。黃廷方慈善基金董事黃永光指，其嫲嫲及外婆已經九十二和一百○一歲，她們打針後，已回復正常的社交活動，他鼓勵所有長者踏出一步，諮詢專業健康建議後，盡早打針。