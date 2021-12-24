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美股中段升217點

2021-12-24 列印
　　臨近聖誕節，市場假期氣氛濃厚，港股夜期窄幅上落，美股則向好。杜指中段報三五九七一點，升二百一十七點；納指則報一五五九○點，升七十點。滙控美國預託證券價格見四十六點九二港元，升零點七二港元；騰訊則見四百五十八點六二港元，跌三點一八港元。

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