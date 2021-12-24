吐露港橫衝直撞「碰碰車」拘毒男

一輛懷疑超速私家車為逃避警方追截，沿吐露港公路高速飛馳，警方隨即尾隨，期間在道路上演「碰碰車」，先後撞向三輛私家車，以及一輛警車，涉事司機涉嫌「狂亂駕駛」及「藏毒」等五宗罪被捕。一輛警車昨凌晨在吐露港公路近廣福邨巡邏，期間發現一架白色私家車懷疑超速，人員嘗試將之截停，惟車輛未有按指示停下，反高速往九龍方向駛去。警車隨即驅車尾隨追截，未幾兩車駛至沙田圍路及銀城街交界燈位，撞向停在燈位兩部的士及一輛私家車，再撞向警車，其後停下。據悉，涉事車輛左邊車身剷上的士，傾側卡於警車與的士之間，呈凌空狀態，有人一度被困。警員為司機進行酒精呼氣測試，並沒有出現超標，惟在車內檢獲小量懷疑可卡因及大麻；該名二十七歲司機被捕。意外中，一名五十九歲的士司機腰部受傷送院治理。