﻿中國資源交通集團主席﻿ ﻿涉襲女設計師表證成立﻿

■旗袍設計師黃明明。

中國資源交通集團有限公司聯席主席兼執行董事馮浚榜，涉嫌於今年中的飯局中，不滿共餐的年輕旗袍女設計師黃明明只顧玩手機，對自己不理不睬，而揮拳襲擊黃，之後仍不心息，再掌摑黃二十巴，被控一項襲擊致造成身體傷害罪，案件昨日於東區裁判法院開審。裁判官王證瑜裁定本案表證成立，被告不選擇出庭作供，案件今日續審。六十一歲被告馮浚榜否認於今年六月七日，在銅鑼灣中國太平大廈十一樓襲擊女子黃明明，因而對她造成身體傷害。不滿女方玩手機不理睬黃明明供稱，事發當日隨朋友張小宇到涉案地點出席飯局，連同自己一共有五人，眾人圍坐在圓形桌子前，她與被告之間隔着張。在他們飲酒之際，被告向黃稱：「你可不可以不要玩手機？放下手機聽我們說話。」黃為免跟他起衝突故聽從，但沒有說話。張在之後的唱歌環節睡着，被告再向黃稱：「為甚麼你沒有照顧好小宇哥？」黃沒有理他。黃思疑被告覺得自己態度傲慢，被告便問：「你裝甚麼逼？」隨即以左手打其嘴巴，形容「力道很重、很痛」，當場出血。黃捂着嘴行出走廊，突然感覺頭髮被扯了一下，然後有人把她按在地上，不停打她逾二十巴掌，致左臉、眼睛和頭部均受傷，直至張亦從房間步出，打了馮的鼻子一下，馮才停手。黃報警後被送往律敦治醫院照X光驗傷。辯方在盤問時質疑，黃作為時裝設計師，理應對身材及年齡的描述敏感，但警員在替其錄口供時形容被告的身形為「肥材」，至給她簽名核實口供紙前，黃都沒有更正。她解釋指，當時以為警員是說「廢柴」。黃另透露，馮在飯局上不斷吹噓自己在回歸前已來港發展，感覺他「覺得自己很了不起」。辯方則指稱，黃當時希望加馮為微信好友但不果，黃便「發脾氣」動手；馮亦無視黃，又指「你係張小宇嘅人」後，黃便推跌及腳踢馮，二人在糾纏下雙雙倒地。黃一概否認。