綠Van率先採用 保障乘客 小巴添提醒裝置 未繫安全帶即響號

■記者乘坐多條小巴線，發現大多乘客都沒有佩戴安全帶。

■運輸署擬先在綠色專線小巴推行這項新技術。

小巴一旦捲入車禍，往往因乘客未扣上安全帶，引致傷亡。運輸署去年九月於多條綠色專線小巴試驗新安全提示裝置，若乘客入座後沒繫上安全帶，裝置會亮起紅燈並發聲提醒，目的是以溫馨提示，呼籲乘客加強自身保護，相關測試已在九月完成。本報獲悉，署方檢視後認為效果可以接受，將透過牌照規定，於明年率先在新綠色小巴上落實，並透過舊車退役，全面安裝。業界對此表示支持，認為可進一步保障乘客安全。公共小巴必須加裝安全帶措施，已推行十七年，但乘客使用意識仍低。記者日前在上水、大埔和旺角多區坐小巴，發現多數乘客上車後都沒戴上安全帶。他們說，沒留意到座位有安全帶設備，所以沒有用。有乘客則嫌麻煩，「車程只是十多分鐘，很快便下車，又扣又開很麻煩，索性不用。」其實，小巴司機和乘客如不戴安全帶，都觸犯《道路交通（安全裝備）規例》，可被罰款五千元和監禁三個月。今年一至十一月，共有二百一十二名小巴乘客被檢控。燈號顯示座位空置與否為改善乘客這方面陋習，運輸署在去年九月至今年一月，先後在八條綠色專線小巴路線，安裝提醒使用安全帶新裝置。參與測試的專線小巴包括港島區的36、51、54M、56及58號線、九龍區的27M號線，以及新界的20C及403號線，各路線會抽派一輛小巴參與。試驗小巴的座椅及安全帶鎖扣均加設感應裝置，以偵測座位有否佔用，以及乘客有否佩戴安全帶。另外，每排乘客座位的車窗上方位置，會增設兩組顯示燈，亮起綠光表示座位空置，若亮起紅燈，則代表有乘客佔用座位，但未扣上安全帶。這時，安全帶鎖扣上的蜂鳴器會發出聲響，提醒乘客使用。如兩組顯示燈沒有亮燈，則代表該座位已被佔用，且乘客已扣上安全帶。司機座位旁和車門旁邊分別會加裝顯示屏，方便司機和乘客了解座位情況。例如司機看到有座位顯示紅色，就知道該名乘客沒有扣上安全帶。小巴司機權叔表示，以往勸喻乘客扣安全帶時，雙方不時發生爭執，這套新裝置可以減少衝突機會，「當發出聲響，在群眾壓力下，乘客自然乖乖地扣上安全帶。」現時小巴乘客沒使用安全帶被檢控，司機沒有法律責任，預期新裝置實施後，情況亦一樣。運輸署：試驗效果可接受運輸署回覆本報時稱，這項技術研究在今年九月完成，結果顯示測試的方案在一般情況下技術上可行，能準確偵測座位佔用及佩戴安全帶狀況，署方與技術專家已就試驗收集的數據和司機及乘客的意見，總結可行的技術方案。消息指，有關試驗的效果可以接受，署方正訂定提示器規格和與車廠敲定提示器成為新車配置的詳情。完成這些工作後，將透過車輛類型評定或相關牌照條件規定，應該可在明年之內在新車裝設。