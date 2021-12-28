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接種兩劑復必泰滿六月 下月起可打第三針

2021-12-28 列印
■當局指，所有已接種兩劑復必泰疫苗滿六個月的合資格人士，元旦開始可預約打第三針。
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　　政府由下月一日起，將擴大新冠疫苗接種計劃，包括為所有已接種兩劑復必泰疫苗滿六個月的合資格人士，接種第三劑疫苗。公務員事務局局長聶德權表示，下月起新冠疫苗接種計劃每日可處理三萬五千劑疫苗，呼籲合資格人士盡快打第三針。聶德權指元旦開始可預約打第三針，當日起十間社區疫苗接種中心，其中九間會延長服務時間，一星期開放七日，朝八晚八；周四起會增加大埔那打素醫院和荃灣仁濟醫院兩個公立醫院接種站；而下月七日起，第二個流動接種站將以貨櫃形式投入服務，到屋邨和偏遠地方協助長者打針。
　　聶德權指元旦起所有途徑合共能處理三萬五千針，惟接種人數遠不及可處理的能力，呼籲合資格人士盡快打第三針。

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