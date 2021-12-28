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小巴業界歡迎新技術 「可保障生命安全」

2021-12-28 列印
■蘇世雄表示，當運輸署推行這項新措施後，政府能多做宣傳工作。
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　　因應運輸署計劃明年率先在綠色小巴落實裝置安全帶提示裝置，綠色專線小巴總商會主席蘇世雄表示，業界普遍都支持這項新技術，因為司機不用再出聲勸喻客人，「又着燈又有聲，乘客都不好意思不扣安全帶。」他說，任何情況下，乘客都應該自動自覺使用安全帶，「如果不幸發生意外，沒扣安全帶就很危險，隨時拋出車廂，所以安全帶絕對可以保障生命安全。」
盼政府多做宣傳工作
　　雖然未知這個新裝置費用多少，但蘇世雄就相信不會太昂貴，業界都願意花這筆錢，「這些新技術是交通模式的進步，大家都樂意跟隨。」蘇希望，當運輸署推行這項新措施後，政府能多做宣傳工作，向市民講解使用安全帶的重要，當發生意外時如何發揮保護作用，同時他又希望警方加強這方面的執法，令小巴乘客養成使用安全帶的習慣，「我們暫時未接到通知，何時規定要使用這項新裝置，下月業界和署方舉行例會，相信會討論這議題。」

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