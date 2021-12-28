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美股中段升136點

2021-12-28 列印
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　　雖然Omicron病毒繼續肆虐，但沒有顯著打擊美股市場。杜指中段報三六○八六點，升一百三十六點；納指則報一五七七○點，升一百一十七點。滙控美國預託證券價格見四十六點六二港元，升零點一七港元；騰訊則見四百六十九點一港元，升八點九港元。

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