【生活資訊】創業點止係後生仔嘅專利?50+嘅你一樣可以創造豐盛！

開拓精彩人生下半場，可以由創業開始! 由基督教家庭服務中心主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助嘅「賽馬會50+共創豐盛計劃」，係一個專為50歲或以上人士提供創業機會平台嘅計劃，除咗可以發揮自己豐富人生經驗同個人專長之外，仲可以持續學習同開拓創新思維，同埋認識其他有志以創新方法服務社會大眾嘅朋友，共同創造回應社會需要嘅計劃。另一方面，加強50+與社會嘅聯繫，協助探索方向，為人生下半場帶來更多機遇同選擇。
現今社會，大部分50歲或以上人士學歷同教育程度普遍比上一代為高，對學習新事物持積極態度，具有高執行力同創造力。所以計劃以「創業」項目同有系統性嘅計劃階段而進行：第一階段舉辦互動體驗工作坊，俾50歲以上人士認識50+創業及思考退休生活規劃；第二階段參加者開始籌備具社會效益嘅創業項目，包括參加「創新思維」、「積極樂齡」等主題工作坊、「精益創業」培訓課程、籌備計劃書同參與評審；第三階段獲選項目將會得到啟動資金、營商指導同市場推廣指導；第四階段就係試驗與實踐，將創意服務同產品帶入社區。
想更了解點樣參加，就唔可以錯過嚟緊舉行嘅互動體驗工作坊，一連三個星期邀請來自各個界別嘅嘉賓分享，仲會介紹計劃詳情同參加方法。
工作坊詳情：
(一)社會創新的趨勢、挑戰和機遇
日期：2022年1月15日(星期六)
時間：下午3時
分享嘉賓：譚穎茜女士(香港社會服務聯會-社會企業商務中心高級經理)
(二)創建快樂「新中年」-推動積極樂齡的平台
日期：2022年1月22日(星期六)
時間：下午3時
分享嘉賓：楊銘賢先生(樂活新中年有限公司-創辦人及行政總裁)
(三)從照顧者需要出發開展業務
日期：2022年1月29日(星期六)
時間：下午3時
分享嘉賓：姜葛蘭琴女士(睿程-共同創辦人)
上述三個工作坊，參加者皆可選擇親身參與(九龍觀塘翠屏道3號基督教家庭服務中心總部大樓201室)，或者選擇透過網上Zoom進行。有興趣嘅朋友，立即報名參與體驗工作坊，踏上50+創業旅程的第一步﹕
網上報名連結：https://forms.gle/R6UobPy3GjXeLi2Z7
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最新活動介紹https://sites.google.com/view/startupincubatorprogramme
如有任何查詢，請致電﹕3706 8437或電郵至startup@cfsc.org.hk