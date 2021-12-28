【生活資訊】創業點止係後生仔嘅專利?50+嘅你一樣可以創造豐盛！

小巴一旦發生意外，尤其是深宵班次，如果有乘客沒扣上安全帶，而又疲倦入睡，往往被強勁的衝擊力拋起，造成嚴重傷亡，具體的個案多不勝數。儘管現有法例要求小巴乘客必須扣好安全帶，否則會受檢控及被罰款，但要動員警方經常上車執法，並不實際，故有必要另謀改善方案。運輸署推出在小巴座位上安裝佩戴安全帶提示器的試驗計劃，結果成效顯著，下一步就要讓公眾提高意識，積極地配合。據本報今日的獨家報道，運輸署在多條綠色專線小巴路線試驗安全提示新裝置，若乘客入座後沒繫上安全帶，裝置便會感應到並亮起紅燈，其後會再發聲提醒，以雙重溫馨提示，呼籲乘客加強自身的保護，相關的測試已經完成，署方檢視過後，認為效果可...

2021-12-28