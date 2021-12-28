  • 2021年12月28日 星期二
  • 17º
  • 69%
熱門： 鄧炳強疫苗氣泡陳彥行MIRROR新城勁爆

日報新聞 > 港聞

英或再封城 法單日確診創新高

2021-12-28 列印
■歐美多國疫情持續惡化。
Previous Next

　　歐美多國疫情持續惡化。Omicron在英國已成主流病毒，英國首相約翰遜會聽取疫情匯報及抗疫措施建議，以決定英格蘭會否再次封城，料將重推戶外六人限聚令、非必要商店要關閉等。法國單日就新增破紀錄的超過十萬宗確診，巴黎每一百人中至少有一人確診。
美新增確診 七成染Omicron
　　美國上周每日平均新增超過十五萬宗確診，較對上一周增加四成五，新增個案有七成是感染Omicron。另外，多間航空公司都有機師和機組人員確診，周日有近一千二百班機取消，至少有三艘郵輪因為船上出現確診患者，要被迫返航。
　　另外，內地新增一百六十二宗本土病例，西安因疫情需封城，以及啟動新一輪核酸檢測，暫停每戶家庭每兩天由一人外出採購生活物資。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd