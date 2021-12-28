游泳益處多 強身健體 建立自信

讓身體更健康
部分人因自小體弱多病，而選擇學習游泳，漸漸建立起運動習慣，長期訓練身體機能而變得更健康。有別於陸上運動，游泳是在水中進行，而水壓會迫使人們用力和加深呼吸，從而鍛鍊出更大的肺活量和心臟功能。另外，游泳可以鍛鍊肌肉而變得更結實，因為水中阻力比空氣大，所以消耗的卡路里會比較多，而水的浮力會讓關節承受的壓力減少，可以以緩和的方式鍛練肌肉。
讓心理更強大
游泳可以讓人沉浸在水中，忘卻一切的煩囂而專注每一下的呼吸，感受水與皮膚的接觸，便能舒緩壓力。另外，游泳可以鍛練勇氣和自信。學習游泳不是一件簡單的事，人們需要用很大的勇氣克服在水中的恐懼，所以一旦學會游泳後，會更勇於挑戰不同的新事物。因此，學習游泳可以磨練人的意志，讓人變得不會畏縮。前香港游泳代表隊成員麥浩麟分享過自己的心得，表示：「作為運動員，其實游泳帶給我最大的好處是學會如何對每件事堅持，完成訂立的目標。」當泳者為自己訂立目標後，便會喜歡挑戰自己，在每次拼盡全力向前衝，打破了自己的舊記錄後，自然會感到開心和獲得很大成就感。
發掘更多可能性
很多家長會鼓勵小孩學習游泳，因為希望他們可以在黃金期中得到適切的游泳學習訓練，讓他們多嘗試不同事物。小孩在學會游泳後可以玩更多的水上活動，例如獨木舟、潛水。當小孩學會求生技能後，有能力和把握去做水上運動，家長也不用擔心他們會有危險。小孩多嘗試不同事物，才能發現他們有不同的才能。
賽馬會小學生習泳計劃
香港賽馬會慈善信託基金與中國香港游泳總會、海洋公園及香港大學合作，於2016年至2018年推行「賽馬會小學生習泳計劃」，為1萬6千5百名不懂泳術的小一學生提供免費游泳課程及海洋保育教育活動。來自基層家庭的學生更獲得優先參加資格。
部分計劃成果包括：
•超過70%參加者完成課程後可以游畢10-20米距離
•超過85%參加者準備繼續學習游泳，並且覺得習泳後身體較強壯，在水中感覺較安全
•約70%參加者會參與其他水上運動，以至其他運動
（資料由客戶提供）