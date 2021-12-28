游泳益處多 強身健體 建立自信

今年游泳熱潮席捲全城，港隊在奧運和世界錦標賽都取得歷年最好成績。適逢海洋公園的水上樂園正式開幕，引起全港市民對游泳和水上活動的興趣，小孩也紛紛想學習游泳。泳者在水中當「飛魚」時自然會感到許多的樂趣，同時游泳亦會帶來很多的益處。讓身體更健康部分人因自小體弱多病，而選擇學習游泳，漸漸建立起運動習慣，長期訓練身體機能而變得更健康。有別於陸上運動，游泳是在水中進行，而水壓會迫使人們用力和加深呼吸，從而鍛鍊出更大的肺活量和心臟功能。另外，游泳可以鍛鍊肌肉而變得更結實，因為水中阻力比空氣大，所以消耗的卡路里會比較多，而水的浮力會讓關節承受的壓力減少，可以以緩和的方式鍛練肌肉。讓心理更強大游泳可以讓人沉浸在水中，忘卻一切的煩囂而專注每一下的呼吸，感受水與皮膚的接觸，便能舒緩壓力。另外，游泳可以鍛練勇氣和自信。學習游泳不是一件簡單的事，人們需要用很大的勇氣克服在水中的恐懼，所以一旦學會游泳後，會更勇於挑戰不同的新事物。因此，學習游泳可以磨練人的意志，讓人變得不會畏縮。前香港游泳代表隊成員麥浩麟分享過自己的心得，表示：「作為運動員，其實游泳帶給我最大的好處是學會如何對每件事堅持，完成訂立的目標。」當泳者為自己訂立目標後，便會喜歡挑戰自己，在每次拼盡全力向前衝，打破了自己的舊記錄後，自然會感到開心和獲得很大成就感。發掘更多可能性很多家長會鼓勵小孩學習游泳，因為希望他們可以在黃金期中得到適切的游泳學習訓練，讓他們多嘗試不同事物。小孩在學會游泳後可以玩更多的水上活動，例如獨木舟、潛水。當小孩學會求生技能後，有能力和把握去做水上運動，家長也不用擔心他們會有危險。小孩多嘗試不同事物，才能發現他們有不同的才能。賽馬會小學生習泳計劃香港賽馬會慈善信託基金與中國香港游泳總會、海洋公園及香港大學合作，於2016年至2018年推行「賽馬會小學生習泳計劃」，為1萬6千5百名不懂泳術的小一學生提供免費游泳課程及海洋保育教育活動。來自基層家庭的學生更獲得優先參加資格。部分計劃成果包括：•超過70%參加者完成課程後可以游畢10-20米距離•超過85%參加者準備繼續學習游泳，並且覺得習泳後身體較強壯，在水中感覺較安全•約70%參加者會參與其他水上運動，以至其他運動（資料由客戶提供）