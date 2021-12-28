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工廈派對房男女涉用假針卡被捕

2021-12-28 列印
■一對男女使用「假針卡」涉嫌行使虛假文書被捕。
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　　警方在聖誕節為減低病毒在社區傳播的風險，一連兩日突擊搜查多個工廈單位的派對房間，揭發一對男女使用「假針卡」，以涉嫌行使虛假文書拘捕兩人，另有二十五人被票控，涉違反「限聚令」。
  觀塘警區特別職務隊人員前日晚突擊搜查觀塘成業街的工廈單位，發現一名二十三歲本地男子及一名二十三歲本地女子能按照《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）出示任何疫苗接種紀錄，同時涉嫌使用他人的疫苗接種紀錄。他們涉嫌行使虛假文書及涉嫌違反防疫規例被捕。
  另外，人員昨晚亦在觀塘道一工廈單位發現二十五名男女，他們涉嫌違反「限聚令」，要收定額罰款通知書。

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