  • 2021年12月28日 星期二
  • 17º
  • 69%
熱門： 鄧炳強疫苗氣泡陳彥行MIRROR新城勁爆

日報新聞 > 港聞

趕回鄉過年 過關人數飆

2021-12-28 列印
Previous Next

　　香港與內地正商討免檢疫通關，但暫未有時間表。由於農曆新年將至，大批市民為趕及新年前與親友相聚，近日提前返回內地，隨後須隔離檢疫二十一日。深圳灣口岸近日大排長龍，有已回內地的市民透露，從過關開始，至到達深圳隔離酒店，總共花了約五小時。有昨日回福建的市民則指，等了近兩年仍未通關，因此寧願檢疫二十一日，亦要回內地與親友相聚。
　　據入境處數字，過去數日，經深圳灣口岸出境人數每日維持在一千人以下，但前日出境人數大幅飆升，共有一千八百一十七人經深圳灣口岸出境，屬近日新高，其中一千六百零五人為香港居民，二百一十一人為內地訪客。此外，機場前日錄得一千人入境，逾一千六百人出境，數字均較平日略增。
　　食物及衞生局局長陳肇始指一直為通關做準備，兩地正緊密商討將來通關事宜。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd