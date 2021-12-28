﻿西九首個大型文化設施落成﻿﻿ 戲曲中心使用率回復正常﻿

西九文化中心M+開幕後，大部份文化設施已相繼落成。《星島日報》報道，據悉，西九文化中心董事局正在檢討區內表演設施的定位問題，包括首個落成的大型文化設施戲曲中心，日後除上演戲曲外，亦可演出亞洲其他地區的傳統戲劇或西方歌劇。戲曲中心是西九文化區首個落成的大型文化設施，定位為致力保存、推廣及發展戲曲，包括粵劇和其他傳統戲種。即使疫情持續約兩年，戲曲中心仍受市民歡迎。西九文化區管理局指隨著今年疫情進一步緩和，主要表現藝術場地租用逐步回復正常。今年第三季的實際使用量，比第一季增長數倍，其中戲曲中心大劇院的使用率由第一季的五成二，大幅增加至八成，茶館劇場的使用量亦由第一季的五成八增至六成四。管理局亦指由今年起至今，戲曲中心「大劇院」及茶館劇場的節目錄得八成七的平均入座率。「Xiqu Centre」或改名「Opera Centre」不過，戲曲中心近年亦增加戲曲以外的藝術表演，近期就有香港舞蹈團。西九管理局消息人士透露，西九董事局在檢討多項表演設施的定位，包括戲曲中心、正在興建中的「演藝綜合劇場」等。據悉，有管理局高層甚至提出修改戲曲中心英文名稱「Xiqu Centre」，將「戲曲」普通話拼音「Xiqu」，改為「歌劇」的英文「Opera」，中文名稱則保持不變。西九消息人士表示，戲曲中心的設計及音響設備非常先進，有條件演出西方歌劇，不排除日後戲曲中心會表演西方歌劇，甚至音樂劇。有消息指，正在興建的「演藝綜合劇場」，設有可容納一千四百五十個座位的演藝劇場，亦可以表演西方歌劇。雖然未來可租用的團體多元化，惟中國戲曲團體仍會有租用的優先權，可提早十八個月租用場地，亦享有優惠價；至於其他表演團體，則只能夠提早十二個月租用場地，並且需要繳付正價。西九管理局回覆《星島日報》查詢時指，自去年一月起，戲曲中心在以戲曲作為主要表演藝術的同時，開放供戲曲以外的藝術團體租用，並舉辦管弦樂、中樂、流行音樂等演出。在二一至二二年度，戲曲相關的節目仍佔戲曲中心整體使用量的七成。西九一直承擔弘揚本土粵劇和推廣其他劇種為使命。發言人指現時未有打算更改戲曲中心名稱，強調西九文化區以「戲曲優先、戲曲優惠」為原則，讓戲曲團體可優先租用戲曲中心，並以優惠價錢租用場地。