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小赤麂誤墮引水道獲救

2021-12-28 列印
■貓咪精靈可愛，健康狀況良好。
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　　荃灣有赤麂誤墮引水道，有途經市民目睹恐有危險，因此報案，愛協及消防派人到場營救，最終成功救起牠（見圖），經檢查後將牠放歸野外。
　　昨午三時許，有市民於荃灣油柑頭村一條引水道內發現一隻赤麂，故報案求助。

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