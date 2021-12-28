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勞署：破欠墊支上限顯著增 孫玉菡期明年完成修例

2021-12-28 列印
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　　破產欠薪保障基金多個項目的申索金額已有逾二十年未有改變。勞工處處長孫玉菡（圖）接受電視台訪問時表示，破欠基金欠薪限額肯定會調整，破欠基金委員會已開展研究工作，預料欠薪墊支上限會有顯著增加，期望明年完成修例。
　　孫又指，由處方收齊文件，到批出款項只需約兩星期，而前段的法律程序則比較費時，但指並非勞工處單方面可控制，但相信委員會會審視有否改動空間。
　　孫玉菡認為，法律框架不宜改變，避免被人濫用並成為「僱主錢罌」。他續指，由於政府修例取消強積金對沖，破欠基金遣散費的特惠款項需再研究有否需要上調。

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