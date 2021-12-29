疑帶Omicron病毒 恐引爆第五波疫情 國泰空少染疫 違規周圍走

本港昨天新增六宗輸入個案，另有十四宗初步確診個案，涉及三名機組人員，均懷疑染有Omicron。當中前天公佈的一名四十五歲男空中服務員轉為確診，他於本月二十一日到美國紐約，二十四日從紐約抵港，機場檢測結果呈陰性後返回石塘咀南里壹號家中；於聖誕節當日早上曾到上環名創優品購物，同日乘962X線巴士到屯門嘉悅半島一座同事家中午膳，之後乘961線巴士回家；前天下午到西環尼斯花園的馬六餐廳買外賣。中心懷疑他在紐約感染，前晚圍封南里壹號，沒有發現確診個案。
到同事家中 對方亦初步確診
該名居於屯門嘉悅半島的四十四歲男同事亦初步確診，他於本月二十二日到美國芝加哥，在商務艙工作，聖誕節當日乘貨機由芝加哥抵港，同日與上述染疫空少在家中午膳。他前天早上乘60X線巴士到港鐵太子站，轉乘港鐵到九龍塘又一城Apple store處理手機事宜，其後與家人在商場內的望月樓用膳，同日下午乘港鐵到石塘咀的社區檢測中心接受檢測，其後再乘961線巴士回家。政府昨晚已圍封嘉悅半島一座強檢。
國泰表示，上述兩人在回港後首三天，並無徹底遵守公司的額外防疫措施，會按公司內部既定程序跟進。公司經常提示機組人員，必須嚴格遵守香港及海外地區的相關防疫措施。國泰會繼續與運房局和衞生當局緊密合作。
至於另一名確診的四十五歲男機組人員，住在於愉景灣蘅峯曦欣閣，於本月二十三日到紐約，聖誕節當日由紐約抵港，二十六日曾在愉景灣接受檢測；前天早上七時許搭船到石塘咀的社區檢測中心接受檢測，之後於早上十一時許乘船回家。政府昨晚亦圍封曦欣閣強檢。
社區爆發風險非常高
衞生防護中心總監徐樂堅相信，未來本港的輸入個案大部份都涉及Omicron個案，Omicron變異株傳播極快，因應海外多個案，近期返港人數亦多，強調現時社區爆發風險非常高，形容任何一點火花都足以激發第五波疫情，促請市民留意受限區域及強制檢測公告，如曾到訪有關地方要盡快做檢測，並盡快打疫苗，預料新一波疫情較之更快更急。