疑帶Omicron病毒 恐引爆第五波疫情 國泰空少染疫 違規周圍走

■染疫空少居於石塘咀南里壹號，當局前晚圍封強檢。

本港新冠疫情恐有變數，兩名懷疑染有變種病毒Omicron的國泰航空機組人員，先後從美國返港後即違規聚會，並分別曾遊走九龍塘又一城、上環等地，以及乘坐多種交通工具。衞生防護中心坦言目前社區爆發的風險非常高，形容任何一點火花都足以激發第五波疫情，屆時必定會影響與內地通關。國泰指兩人沒徹底遵守措施，會按程序跟進。本港昨天新增六宗輸入個案，另有十四宗初步確診個案，涉及三名機組人員，均懷疑染有Omicron。當中前天公佈的一名四十五歲男空中服務員轉為確診，他於本月二十一日到美國紐約，二十四日從紐約抵港，機場檢測結果呈陰性後返回石塘咀南里壹號家中；於聖誕節當日早上曾到上環名創優品購物，同日乘962X線巴士到屯門嘉悅半島一座同事家中午膳，之後乘961線巴士回家；前天下午到西環尼斯花園的馬六餐廳買外賣。中心懷疑他在紐約感染，前晚圍封南里壹號，沒有發現確診個案。到同事家中 對方亦初步確診該名居於屯門嘉悅半島的四十四歲男同事亦初步確診，他於本月二十二日到美國芝加哥，在商務艙工作，聖誕節當日乘貨機由芝加哥抵港，同日與上述染疫空少在家中午膳。他前天早上乘60X線巴士到港鐵太子站，轉乘港鐵到九龍塘又一城Apple store處理手機事宜，其後與家人在商場內的望月樓用膳，同日下午乘港鐵到石塘咀的社區檢測中心接受檢測，其後再乘961線巴士回家。政府昨晚已圍封嘉悅半島一座強檢。國泰表示，上述兩人在回港後首三天，並無徹底遵守公司的額外防疫措施，會按公司內部既定程序跟進。公司經常提示機組人員，必須嚴格遵守香港及海外地區的相關防疫措施。國泰會繼續與運房局和衞生當局緊密合作。至於另一名確診的四十五歲男機組人員，住在於愉景灣蘅峯曦欣閣，於本月二十三日到紐約，聖誕節當日由紐約抵港，二十六日曾在愉景灣接受檢測；前天早上七時許搭船到石塘咀的社區檢測中心接受檢測，之後於早上十一時許乘船回家。政府昨晚亦圍封曦欣閣強檢。社區爆發風險非常高衞生防護中心總監徐樂堅相信，未來本港的輸入個案大部份都涉及Omicron個案，Omicron變異株傳播極快，因應海外多個案，近期返港人數亦多，強調現時社區爆發風險非常高，形容任何一點火花都足以激發第五波疫情，促請市民留意受限區域及強制檢測公告，如曾到訪有關地方要盡快做檢測，並盡快打疫苗，預料新一波疫情較之更快更急。