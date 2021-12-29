貨機人員檢測收緊 首三日酒店隔離

兩名國泰機組人員返港後即「四圍走」，令人擔心相關家居健康監察成防疫漏洞。衞生防護中心總監徐樂堅表示，涉及貨機機組人員的確診以及感染Omicron變異病毒株的風險增加，運房局將要求貨機機組人員，回港後首三天改為在檢疫酒店隔離。徐樂堅稱即使家居健康監察期間只是做檢測或買必需品，都有一定風險，但若要長時間檢疫，對貨物運輸有影響，認為三天檢疫酒店隔離已平衡運輸及防疫風險。他坦言不能排除三天後仍有風險，因部份個案在第四、五日出現，建議機組人員完成三天酒店檢疫後，都不應前往人多的地方，並要定期做檢測等。國泰將為員工支付三天檢疫酒店的費用。國泰企業事務總經理黃文傑指公司憂慮，任何再進一步收緊機組人員檢疫安排的措施，會令航班班次削減，短期內將進一步影響已不穩的供應鏈及必需品供應。