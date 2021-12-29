部份道路封閉 M+博物館將提早關閉 西九跨年騷實施人流管理

■旅發局於除夕夜（31日）十時至午夜十二時半，在西九文化區藝術公園大草坪舉辦「香港跨年倒數演唱會」。

本周五是大除夕，旅發局將於當晚十時至午夜十二時半，在西九文化區藝術公園大草坪舉辦「香港跨年倒數演唱會」。旅發局昨日表示，當日會在西九文化區實施人流管理措施，例如單向人潮管制，以防止人數過多。警方亦會在附近封閉部份道路。同時，M+博物館的LED幕牆當日將首次展示倒數時鐘，但博物館會提早關閉。「香港跨年倒數演唱會」將於本月三十一日在西九文化區內舉行，屆時香港管弦樂團的音樂家，將與人氣男團MIRROR等一眾人氣歌手同台演出，觀眾必須憑票入場，使用「安心出行」，並攜帶身份證，以驗證身份。旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興指，為免過多人流聚集，西九文化區會實施人流管理措施，當天下午四時，連接西九藝術廣場及九龍站上蓋的藝術廣場天橋將會封閉，屆時會實施單向人潮管制，非持票的公眾人士，或會因西九區內人數過多，被促請離場。活動完結後，公眾人士可經西九海濱長廊西閘入口或博物館道離開。同時，會場周圍會有兩米高的屏障，附近亦會圍起鐵馬，防止公眾人士試圖聚集於外圍觀賞。戲曲中心照常開放西九管理局表示，當日M+博物館的LED幕牆將首次展示倒數時鐘，但博物館會提早在當天下午兩時關閉，戲曲中心則照常開放，藝術公園餐廳及輕食店的營業時間則會調整。西九管理局強烈建議訪客盡量乘搭公共交通工具前往當地，並促請到場市民密切留意指示牌及廣播。至於道路封閉措施，警方會於當日下午六時封閉博物館道及柯士甸道西部份路段，只有獲批封閉道路許可證的車輛方可駛入封閉路段。但警方會視乎人流狀況，考慮封閉更多範圍。此外，天文台預測除夕當日，本港氣溫介乎十五至十九度，早晚部份時間多雲及清涼。