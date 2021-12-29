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美股中段 升159點

2021-12-29 列印
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　　外圍股市假期氣氛仍然濃厚，加上疫情尚未解決，投資者普遍持觀望態度，美股昨晚個別發展。杜指報三六四六一點，升一百五十九點；納指則報一五八五六點，跌十四點。滙控美國預託證券價格見四十七點一三港元，升零點五三港元；騰訊則見四百四十八點六三港元，跌一點七七港元。

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