兩歲半童十樓墮下 大難不死

沙田發生幼童墮樓事件，一名兩歲半男童從十樓單位墮下，倒臥於斜坡草叢，救援人員接報到場，發現男童奇蹟生還，懷疑墮於草叢軟泥，卸去撞擊力，男童清醒送院治理，現時情況危殆。草叢卸力 僅胸腳受傷昨早十一時許，水泉澳邨竹泉樓有一名年約兩歲半的男童，疑在家中玩耍，期間爬往窗戶，失衡飛出窗口。其父母見兒子失去所蹤，大驚下報案求助。警方及救援人員趕抵現場，發現男童倒臥大廈對開斜坡草叢，附近地面未見血跡，經初步檢查，男童仍然清醒，惟傷及胸口、腳部位置，其後由救護車送醫院作治理。有急症科專科醫生向傳媒指出，墮樓若遇晾衫架等物件，並墮至草叢，或可卸去部分撞擊力，加上近日天氣寒冷，男童身穿厚衣，起了保護作用，但強大撞擊力，或造成嚴重腦震盪。