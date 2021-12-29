襪子當手套 爆竊「慣犯」就擒

油麻地有爆竊「慣犯」潛入後巷，爬欄柵至玉器店後門企圖爆竊，有大廈保安見男子鬼鬼祟祟，報案求助，警員接報趕抵現場拘捕一名男子。據悉，有男子疑以襪子充當「手套」，以避免留下犯罪證據。昨清晨五時許，警方接獲彌敦商務大廈的保安報案，指從閉路電視目睹一名男子由毗鄰斜坡的鐵網圍欄，爬入了大廈後巷，感對方形跡可疑，懷疑企圖爆竊。警員趕抵現場巡查，聽到玉器店後門的一間雜物房傳來雜聲，遂打算推門內進，惟有人疑以雜物頂住大門，最終經警員合力推進下衝入，制服一名六十三歲姓劉男子。據現場消息指，警員在劉男身上並沒有搜獲任何可疑物品或財物，但發現店玉器店的儲物櫃有撬毀痕跡，遂以涉嫌爆竊拘捕劉男。經初步調查，疑犯案底纍纍，相信是慣匪。