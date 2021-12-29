失常漢 斬傷妻兒逃去

粉嶺昨發生家庭血案，一名男子疑於住所用刀斬傷妻子及子女，有街坊聞慘叫聲報案。當時有閉路電視拍到事發經過，可見有一男一女前後步出大廈，其間有女子走出大街後，慌忙蹲於路上躲避。昨晚七時許，警方接獲報案指粉嶺和泰街一唐樓單位，有人高呼救命，並聽到金屬撞擊聲，懷疑有人被斬。據悉，一名男子疑於住所斬傷妻子及子女，妻子頭部及身體中刀，受傷流血，與子女同送院治理。根據附近閉路電視拍下片段，一名女傷者事發後步出大廈，腳步浮浮，並走到馬路旁的一架的士後方躲避（見圖），其後身穿格仔長袖恤衫及藍色長褲的男疑兇尾隨步出，快步逃離現場。現場消息指，男子疑精神狀態有異常。