九龍塘站縱火 三人囚50至54個月

前年十月港鐵九龍塘站兩部入閘機遭人投擲汽油彈縱火破壞，四名男子被控串謀意圖危害生命而縱火罪，三十三歲技術員鄭偉森罪脫，四十歲地盤工人王錦發則被裁定罪成，連同早前已認罪的二十六歲送貨員曾裕生，以及三十歲Party Room店主黃漢偉，被判入獄五十至五十四個月，三人各須向港鐵賠償九千多元。李官昨判刑時指，本案涉及的縱火會威脅港鐵站內職員及乘客的生命，須判處阻嚇性刑罰。另外，通訊記錄顯示各人有預謀犯案，而縱火地點為最繁忙的港鐵站之一。李官指本案的情節、火災風險及罪責嚴重性為中度，以五年監禁為量刑起點，曾及黃的罪責相同，就曾的縱火罪及另外三罪共判囚五十二個月；黃的縱火罪則判囚五十個月。同時，李官認為王錦發知情地犯案，向兩名被告提供支援，判五十四個月監禁。李官亦指，CCTV拍得鄭與其他被告在案發前的互動不多，裁定他罪脫。