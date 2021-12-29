理大暴動案 九男女全罪成

■詹隆享

前年十一月理大爆發連日衝突，九名男女分別被控參與暴動及管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪。全部人昨被裁定各自面對的控罪罪名成立。被告一併於明年一月十五日判刑，其間須還柙。法官林偉權指，各被告在逃走前都知道身處的位置已發生暴動，並非碰巧路過或旁觀，而是蓄意裝備自己到場參與集結，他們仍無視警方的武力驅散，選擇留下成為暴動的一份子，以此壯大聲威，或支持作破壞社會安寧的行為的人。他表明不會接納辯方所說，地面的火光由高溫燃燒的催淚彈殼引起，相反，過程中有人嘗試點燃燃燒彈，火光必然出自此武器。至於被告梁嘉星及詹隆享分別攜有的武器，法官裁定打火機燃料是打算用來在暴動中製作燃燒彈或縱火，剪刀用於破壞公共或私人財產，裁定兩人管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪罪成。