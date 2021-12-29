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司機稱避野豬 飛鵝山失控撞樹

2021-12-29 列印
■私家車在飛鵝山失控，擱於山坡邊緣。
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　　一輛私家車在飛鵝山失控撞向路牌及大樹後，擱於山坡邊緣，有女乘客受輕傷需送院治理；有人報稱閃避野豬肇禍，警方仍在調查意外起因。
　　昨凌晨二時許，一輛白色平治私家車沿飛鵝山扎山道行駛，駛至近山腳一彎位時，失控鏟上旁邊斜坡，掃毀多個路牌，衝前十米猛撼大樹後停下，車輛擱於山坡邊緣，途人報案求助。警員及消防接報趕抵現場，將二十歲女司機及兩名乘客救出。有人稱途中遇到野豬，扭軚閃避時失控出事。

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