全球最大型水墨畫展開幕 　逾 500 幅水墨佳作分三批展出

由藝育菁英基金會主辦、雲峰畫苑策展的「全球水墨畫大展2021」昨日（12月28日）於香港中央圖書館展覽館舉行開幕典禮。主禮嘉賓包括行政長官林鄭月娥、中聯辦宣傳文體部副部長王凱波、署理民政事務局局長陳積志、藝育英基金會主席方黃吉雯、「全球水墨畫大展」策展人郭港滿、香港藝術發展局主席王英偉博士等。

行政長官林鄭月娥出席於於開幕典禮上辭詞表示，很高興見到展覽舉辦一系列的青年及教育項目，包括水墨藝術講座、大師示範、青年水墨大使計劃等，讓年輕人能體驗大型藝術展覽和活動的執行工作，並且藉此促進年輕人

中華文化的了解，增強對國民身分的認同感和自豪感。

藝育菁英基金會主席方黃吉雯女士表示︰「經過兩年的疫情，水墨畫大展終於再次成功舉辦，與廣大的市民一同欣賞中國五千年文化孕育的水墨藝術。作為香港有史以來規模最大、水準最高的中國水墨畫藝術大展，「全球水墨畫大展2021」以中央十四五規劃提出香港發展成為「中外文化藝術交流中心」為目標，致力促進世界各地藝術家的交流，令香港產生強大的藝術凝聚力。」

「全球水墨畫大展」策展人郭浩滿博士表示：「本屆大展我們花了大量精力製作了從古至今歷代人物、山水、花鳥畫名家大師作品的三個對比視頻短片，短片中收錄了數百幅歷代古今名作供觀眾欣賞學習和對比，讓全球藝術愛好者可進一步了解東方水墨畫的偉大成就。」

展覽分三期展出，涵蓋「人物」、「花鳥」、「山水」、「動物」及「現代」五大範疇，由即日起至2022年1月21日於香港中央圖書館展覽館全館舉行。參展水墨畫家包括本港的黃永玉∙黃黑蠻父子、王無邪、胡宇基、黎明、黃玉郎、何百里、林湖奎、朱達誠、王秋童、盧清遠、熊海、黃孝逵、林天行、陳成球、高杏娟、沈平、靳埭強、伍月柳、演藝界畫家朱潔儀、宮雪花、陳勉良以及中國著名的國畫大師石齊、王昌楷、王明明、何家英、馮大中、趙建城、胡永凱、宋滌、台灣的歐豪年、江明賢、李轂摩等。此外，大會更邀得著名刺繡大師周雪清教授，利用雪花針法，以87種色線及多種刺繡針法把水墨大師作品製成刺繡藝術，以不同形式展現水墨之氣韻。

今屆展覽更再度與香港都會大學合作，結合傳統水墨畫和現代科技，例如動畫及AR（擴增實境）等多媒體技術，立體呈現水墨藝術之美，增添水墨畫的可塑性及趣味。

「全球水墨畫大展2021」

日期：2021年12月25日至2022年1月21日（2022年1月3日及12日休館）

時間：上午10時至晚上8時

地點：香港中央圖書館地下展覽館全館

一眾主禮嘉賓及「全球水墨畫大展2021」的評審團成員為「全球水墨畫大展2021」開幕進行剪綵儀式。

行政長官林鄭月娥在藝育菁英基金會主席方黃吉雯及「全球水墨畫大展」策展人郭浩滿帶領下，欣賞多幅水墨佳作。

多媒體藝術展區是「全球水墨畫大展2021」的必看亮點。行政長官林鄭月娥率先體驗由多媒體藝術結合傳統水墨畫作、動畫、擴增實境（AR）和數碼水墨筆觸的嶄新展品。