長期呼吸困難恐患罕病栓塞性肺高壓 有患者花約十年才得以確診

呼吸困難以為與年齡增長有關，恐怕是罕見病慢性血栓栓塞性肺高壓（下簡稱，栓塞性肺高壓）作崇。此症患者肺動脈管腔內形成血栓和纖維性狹窄，繼而出現呼吸困難的症狀，甚至會引發右心衰竭而死亡。心臟科專科醫生指，栓塞性肺高壓沒有特定的病徵，平均每位患者需要耗費超過12個月才確診。近年醫學界研發出sGC刺激劑，可達到血管擴張的效果，讓無法施行手術或是術後肺高壓再復發而病情持續的患者使用。



心臟科專科黃加霖醫生稱，醫學界目前認為栓塞性肺高壓成因與肺部大血管的栓塞有關。肺動脈內膜切除手術（PEA）是現時首選治療方法，透過切除肺動脈阻塞與纖維化的血管內膜組織。但若患者血栓塞在遠端位置，或患者情況未必可承受開胸手術，則無法透過PEA手術治療。



幸而，一款sGC刺激劑近年證實可讓無法手術的栓塞性肺高壓患者及進行PEA手術後持續或復發的患者，運動能力持續改善達兩年，另一項研究亦分析他們一年與二年的存活機率分別為97%及93%，六年存活率達八成。



香港罕見疾病聯盟會長曾建平指，罕見疾病由於病例少，加上醫護人員對罕病的認識不足，無數患者要經歷長年累月的奔波。他建議建立病人名冊，從而增加對罕見疾病的認識。現年71歲的羅先生，花了約十年時間才得以確診栓塞性肺高壓，並在兩年前接受PEA手術，現時身體狀況已好轉。