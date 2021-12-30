國安處指涉發表煽動文章 警搜《立場》拘七人 凍結6100萬 質疑資金來源

■《立場》前署任總編輯林紹桐被捕帶署。

屢次遭官員批評立場偏頗的網媒《立場新聞》，昨遭警方國安處搜查。警方指《立場新聞》涉嫌在去年七月起，不斷發表煽動文章，昨晨拘捕《立場》編輯及時任董事等七人，指他們涉嫌違反「串謀煽動意圖罪」。當局檢走大量文件及多部電腦，並凍結《立場》六千一百萬資產。警方形容大部份資金透過隱密方式轉入，以躲避當局追查來源，質疑《立場》的資金為何如此充裕，正調查其有否違反《港區國安法》，不排除更多人被捕。國家安全處出動二百人，昨晨在不同地方採取行動，拘捕三男四女，年齡介乎三十四歲至七十三歲，包括《立場》編輯及時任董事，他們涉嫌違反《刑事罪行條例》第九及十條「串謀煽動意圖罪」。據悉，被捕人士包括《立場》前署任總編輯林紹桐、前總編輯鍾沛權、《立場》母公司前董事方敏生、吳靄儀、何韻詩及周達智，警方料於今早落案起訴立場新聞前總編輯鍾沛權及前任署理總編輯林紹桐。消息又指，警方拘捕前蘋果日報副社長、鍾沛權妻子陳沛敏，涉嫌在《立場》發表煽動刊物，她早前已被控違反《港區國安法》，正在大欖女懲教所還押。所有被捕人士被通宵扣查。消息又指多名涉案人士正被警方通緝，包括《立場》創辦人、現任董事蔡東豪。大多資金用於英國分社保安局局長根據《國安法》第四十三條，凍結《立場》六千一百萬元資產，屬國安處歷來凍結最多的款項。警務處國家安全處高級警司李桂華昨在記者會表示，大部份資金透過隱密方式轉入，以躲避執法機構追查資金來源。他質疑，《立場》表示不收取贊助及每月訂閱費，但資金為何如此充裕，可在英國開分社，且大部份資金都用於英國分社，形容「責任可能多於報道新聞」，強調警方正調查分社運營的真正目的，包括有否勾結外國勢力等涉及《國安法》的罪行，亦正通緝一些在逃人士，不排除更多人被捕。警方昨持手令，前往《立場》位於觀塘的辦公室蒐證，運走十多箱證物包括電腦、電話、文件及五十萬元現金。警方亦分別搜查《立場》副採訪主任、記協主席陳朗昇兩個寓所，檢取電腦、存摺及記者證等證物。陳其後指暫未被捕，又相信事件與記協無關。李桂華：多篇文章帶主觀元素李桂華解釋，《立場》涉嫌在去年七月至今年十一月期間，不斷刊登多篇煽動性文章，企圖引起憎恨或藐視香港政府、引起對香港司法的憎恨、引起香港居民間的不滿、煽惑他人使用暴力、唆使他人使用暴力或不服從合法命令等。他又指涉案的煽動文章有多篇，包含許多主觀元素，例如在中大事件的報道中，曾描寫防暴警察用槍對準遠處的黃頭盔開槍掃射，並說「燒晒佢」；採訪逃亡海外的被通緝人士；刊登在囚人士文章等，從而支持「港獨」、「顛覆政權」等議題，達至煽動危害國家安全的效果。