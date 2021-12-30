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記協深切關注事件

2021-12-30 列印
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　　香港記者協會表示，深切關注《立場新聞》董事及高層被捕一事，記協對警方在一年內多次拘捕傳媒高層，及搜查藏有大量新聞材料的新聞機構辦公室，表示深切關注，促請政府按照《基本法》保障新聞自由。記協又指，對《立場》停運表示痛心，將盡力為受影響員工提供協助。記協形容今年年本港先後有兩間傳媒機構，因被指干犯危害國家安全等罪行而倒閉，警方的連串拘捕行動引發寒蟬效應，對《基本法》保障的新聞自由造成極大衝擊。記協促請當局依照《基本法》保障新聞自由，使新聞從業員能免於恐懼地履行採訪天職。■警員到《立場》位於觀塘的辦公室搜查。
■警員到《立場》位於觀塘的辦公室搜查。


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